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Araban'da pide ekmeğe 25 kuruş zam

Gaziantep’in Araban ilçesinde pide ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde pide ekmeğe 25 kuruşluk zam yapıldı. Yapılan zamla 1 lira 25 kuruştan satılan 1 adet pide ekmeği 1 lira 50 kuruştan satılmaya başlandı.


Gaziantep Esnaf Odaları Birliği Tarife Komisyonu tarafından onaylanan zamlı tarifeye göre Araban ilçesindeki pide fırınlarında 1 lira 25 kuruştan satılan 150 gramlı bir pide ekmeği 25 kuruşluk zamla 1 lira 50 kuruşa yükseldi. İlçede yeni tarifeye göre geçen yıl 1 lira olan 80 gramlık lahmacun ekmeğinin fiyatı değişmedi.


Yapılan zamlı tarifeden memnun olduklarını belirten Arabanlı fırıncı esnaflarından Hanifi Yıldırım, pide ekmeğine yapılan zamda maliyetlerin artışının etkili olduğunu ifade etti.

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