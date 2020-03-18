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Araban'da sade 18 Mart töreni

Araban’da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü’nün 105’inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı’nda tören düzenlendi.

Araban'da, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nün 105'inci yıl dönümü kapsamında Atatürk Anıtı'nda tören düzenlendi. Tören, korona virüs salgını nedeniyle sade bir çelenk sunma programı ile tamamlandı.


Gaziantep'in Araban ilçesinde, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü'nü nedeniyle bir tören düzenlendi. Tüm dünyayı saran korona virüs salgınına önlem almak amacıyla ilçedeki program da sade bir şekilde gerçekleştirildi.


Sağanak yağışa rağmen Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen törene Araban Kaymakamı Abdulhamit Mutlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru katıldı. Törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunumu yapıldı.


Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından son buldu.

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