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Araban'da sağanak yağış ve dolu tarım arazilerini vurdu

Gaziantep’in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve dolu tarım arazilerine zarar verdi.


Araban ilçe kırsalında bugün yağan şiddetli yağmur ve dolu nedeniyle tarım arazileri ve hayvan çiftliklerini su bastı. Su baskını ve sel nedeniyle onlarca dönüm biber, buğday, soğan ve sarımsak ekili tarım arazisi ile hayvan çiftliğinin hasar gördüğü belirtildi. Çiftçilerden Hasan Azra, 6 dönüm biber, 10 dönüm buğday ekili alanın hasar gördüğünü anlatarak, yetkililerden yardım istedi.


İlçedeki tarım arazisi ve çiftliklerle ilgili hasar tespit çalışmalarının başladığı bildirildi.

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