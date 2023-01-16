Araban'da sağanak yağış ve yoğun sis etkili oldu

Gaziantep'in Araban ilçesinde, 3 gün önce başlayan sağanak yağışlarla birlikte sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Araban ilçesinde 3 gün önce başlayan ve aralıklarla devam ederken sağanak yağışlar, kuraklık korkusu yaşayan çiftçilerin yüzünü güldürdü. Sabah saatlerinde oluşan yoğun sis ise hayatı olumsuz etkiledi.

Yoğun sisin etkili olduğu ilçe merkezi ve kırsalda görüş mesafesi düştü. Özellikle Araban-Gaziantep karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ile Gaziantep-Adıyaman karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle çevredeki ilçelere bağlı köylerden ve ilçe kırsalından ilçe merkezine ulaşım sağlamaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı.