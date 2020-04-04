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Araban'da şiddetli dolu yağışı

Araban ilçesinde aniden başlayan ve 15 dakika süren dolu yağışı Antep fıstığı üreticilerine korkulu anlar yaşattı.


Antep fıstığı üretim merkezi olan Gaziantep'in Araban ilçesinde bağlı Elif kırsal mahallesinin saat 20.00'da aniden başlayan ve 15 dakika süren şiddetli dolu yağışı, Antep fıstığı üreticilerini korkulu anlar yaşattı. İlçenin en büyük kırsal mahallesi olan ve önemli geçim kaynağının Antep fıstığı olan Elif kırsal mahallesinde 20.00'da aniden başlayan ve 15 dakika etkili olan şiddetli dolu yağışının Antep fıstığı bahçelerine zarar verip vermediği bilinmiyor.

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