İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Araban'da sis etkisini sürdürüyor

Gaziantep’in Araban ilçesinde iki gündür sis etkili oluyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde iki gündür sis etkili oluyor.


İlçe merkezi ve kırsalında iki gün önce başlayan gece ve gündür aralıklarla devam eden sağanak ve çiğ yağışları ilçe merkezi ve kırsalındaki çiftçilerin yüzünü güldürürken, etkili olan sis ise hayatı olumsuz etkiliyor. Sis nedeniyle ilçede, görüş mesafesi yer yer 10-15 metreye kadar düştü.


Araban-Gaziantep karayolu üzerindeki Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman karayolu üzerinde bulunan Ergen rampası geçidinde ise araç sürücüleri daha da yoğunlaşan sis ve sıfıra düşen görüş mesafesi nedeniyle büyük sıkıntı yaşıyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.