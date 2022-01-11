Araban'da sis hayatı olumsuz etkiledi

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve sabah erken saatlere kadar aralıklarla devam eden sağanak yağışlar, çiftçilerin yüzünü güldürürken oluşan yoğun sis ise hayatı olumsuz etkiledi. Yoğun sisin etkili olduğu ilçede görüş mesafesi yer yer 8 ila 10 metreye kadar düştü. Özellikle Araban-Gaziantep karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ile Gaziantep-Adıyaman karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ilçe kırsalından ilçe merkezine ulaşım sağlamaya çalışan sürücüler zor anlar yaşadı. Yetkililer ise sürücüleri sise karşı dikkatli olmaları için uyardı.