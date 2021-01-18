Araban'da sokak hayvanlarının mama ve suluklar yenilendi

Gaziantep'in Araban ilçesinde 20 ayrı noktada sokak hayvanları için kurulan mama ve suluklar yenilendi.

Kaymakamı Abdulhamit Mutlu'nun talimatı üzerine geçen yıl Araban ilçesi Kaymakamlığı ekiplerince ilçenin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarındaki 20 değişik noktaya sahipsiz sokak hayvanlarının aç kalmamaları için mama ve su yerleri kurulmuştu. Geçen yıl plastik olarak kurulan mama ve su yerlerinin kalıcı ve daha sağlıklı olması amacıyla metal'den yapılan mama ve suluklar ile yenilendi. Araban ilçesi Kaymakamı Abdulhamit Mutlu, yaptığı açıklamada, "Dilsiz Dostlarımızın Mama vs. su yerlerini yeniledik. İlçemizde aylar önce geçici olarak plastikle yaptığımız hayvan mama yerlerimizi kalıcı olarak metal mama yerlerimizle değiştirdik. Mama ve sularımızı düzenli olarak değiştiriyor aynı zamanda dilsiz dostlarımıza et ve süt vermeye de devam ediyoruz" diye konuştu.