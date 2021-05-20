Araban'da süne uyarısı

Gaziantep'in Araban İlçesi Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, ani süne saldırısına karşı ilaçla mücadele yapılması için hububat üreticilerini uyardı. Yapılan uyarılar sonucunda hububat ekili alanlarda süne zararı engellendi.

Süne saldırılarına karşı çiftçileri uyaran Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, "Odamız bünyesindeki Tarım Danışmanı Ziraat Mühendislerimiz ile birlikte Araban Ovası'ndaki 100 bin dönüm makarnalık sert buğday, 3 bin dönüm ekmeklik buğday ve 3 bin dönüm de arpa ekili alanlarda, hasada sayılı günler kala süne tespiti çalışmaları yaptık. Her yıl bu mevsimde kışlaklardan inen ve yeşil alanlara dağılan az sayıda süneye rastladık. Yeşil hububat ekili alanlara giriş yapan sünelerle mücadele için çiftçilerimize acil ilaçlama yapmalarını bildirdik. Yaptığımız uyarılar sonucunda zararlı böceklerin hububat ekili alanlara zarar vermesi engelledik" diye konuştu.