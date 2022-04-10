Araban'da Türk Polis Teşkilatı'nın kuruluşunun 177. yıldönümü kutlandı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, Türk Polis Teşkilatı'nın 177'inci kuruluş yıldönümü düzenlenen program ile kutlandı.

Program, 7 Nisan Perşembe günü Sa'd Bin Ebu Vakkas Hazretleri Camiinde şehitler için okutulan Mevlid-i Şerif ile başladı. 8 Nisan Cuma günü ilçe mezarlığındaki Şehitlik ziyareti ile devam etti. İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz komiser yardımcıları ve polis memurları ile ilçe Kaymakamı Ömer Sevgili'yi makamında ziyaret edip Kaymakam Sevgili'ye çiçek verildi. 10 Nisan Pazar günü Araban Kaymakamlığı bahçesinde düzenlenen programda İlçe Emniyet Amir Vekili Komiser Mahmut Şakir Yılmaz'ın Atatürk anıtına çelenk sunumu saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla son buldu. Çelenk sunumu törenine, CHP Araban İlçe Başkanı Hüseyin Kılıç, Gaziantep Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Derneği Başkanı Mustafa Tatlı, Araban Ziraat Odası ve Sarımsak Üreticileri Birliği Başkanı Hasan Altun, merkez mahalle muhtarları ile ilçede görevli polis memurları katıldı.