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Araban'da Uyuşturucu Operasyonu, 3 kişi tutuklandı

Gaziantep’in Araban ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişim tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 3 kişim tutuklanırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Araban Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde ilçe Emniyet Amirliği, İlçe Jandarma komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte Araban ilçesi'nde uyuşturucu kullanan ve ticaretini yapan şahıslara yönelik operasyon yapıldı. Toplam 12 farklı adreste yapılan aramada 1 adet ruhsatsız tabanca, 10,40 gram metamfetamin, 21 adet Captagon hap, 9,27 gram esrar bulundu. 3 adet EXTACY tahkikata esasa olmak üzere suç unsuru maddeler ve metaryeller muhafaza altına alındı. Konu ile ilgili M.G. M.Ç. S.B. isimli üç şüpheli şahıslar tutuklanarak Gaziantep ceza evine teslim edilirken, S.Ü. H.T. isimli iki şüpheli şahıs ise adli kontrol ile serbest bırakıldı.

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