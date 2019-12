Araban'da uyuşturucuya geçit yok

Gözaltına alınan 11 kişiden 4 kişi tutuklanırken, 7 kişi de Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.

Araban Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Araban İlçe Emniyet Amirliğince ilçede artan uyuşturucu kullanımını önlemek ve uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışma, araştırma ve takipler sonucu belirlenen 4 hane ve 1 işyerinde eş zamanlı olarak Narko Köpekler ile operasyon yapıldı. Operasyonda, Şüpheli Y.Ö., S.V.K., H.D., T.D., S.K., A.B., O.N., O.G.U., A.K.D., M.T.D. ve N.D. isimli 10 erkek ve 1 kadın olmak üzere toplam 11 kişi gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 7.46 gram esrar maddesi ve 0.5 gram sentetik uyuşturucu ve uyuşturucu madde kullanmaya yarayan çeşitli malzemeler ele geçirilirken, şüphelilerden O.N., O.G.U., A.B. ve S.K. isimli şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. 7 kişi ise Araban Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest bırakıldı.