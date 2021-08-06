İhlas Haber Ajansı

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Araban'da yağmur serinletti

Gaziantep’in Araban ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalanlar yaz yağmurları ile serinledi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde aşırı sıcaklardan bunalanlar yaz yağmurları ile serinledi.


Araban ilçesinde akşam saatlerinde aniden başlayan yağmur 1 saat boyunca aralıklarla yağdı. Son dönemlerde aşırı sıcaklardan bunalan vatandaşlar yağış ile serinledi. Kuraklık endişesi de yaşanan bölgede yağmur çiftçileri de mutlu etti.


Arabanlı vatandaşlar, orman yangınlarının devam ettiği bölgelere de yağmur yağması için dua etti.

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