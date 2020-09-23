Araban'da yağmur sularına çözüm için ilk kazma vuruldu

Gaziantep (İHA) Gaziantep'in Araban ilçesinde projesi tamamlanan yaklaşık bin 350 metrelik yağmur suyu hattı çalışmalarında ilk kazma vuruldu.

Gaziantep'in Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talebi üzerine, Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi GASKİ Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Karadağ, İşletmeler Daire Başkanı Uğur Topal, İşletmeler Teknik Şube Müdürü Metin Marangoz ve Araban Şube Müdürü Çağrı Arpaçay'ın katılımıyla 03.09.2020 tarihinde Araban Belediyesinde gerçekleşen ve yağmur sularının cadde ve sokaklara taşmasıyla ilgili toplantı sonuç verdi. Yağmur sularının taşmaması için ilk kazma vurularak çalışma başlatıldı.

Yeni Altıntaş mahallesinde ilk kazma vurularak başlatılan çalışmaları bir süre inceleyen Doğru, çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, ''Eylül ayında belediyemizde gerçekleştirdiğimiz toplantının ardından ilçedeki yağmur sularının cadde ve sokaklarda kış mevsimlerinde yağışlar nedeniyle şebeke sorunu nedeniyle birikmeler oluyordu. Projesi tamamlanan bin 350 metre yağmur suyu hattında ilk kazma bugün vuruldu. Uzun yıllardan beri her kış mevsimlerinde her yağmur yağışında ilçe merkezindeki yağmur suyu hattının yetersizliği yüzünden cadde ve sokaklar göle dönüyordu. Gaziantep Su ve Kanalizasyon İdaresi GASKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinin bugün ilk kazmasını vurarak başlattığı yağmur suyu hattının yenileme çalışmasıyla ilçemizin önemli sorunlarından olan yağmur suyu hattı sorunu çözülerek önümüzdeki kış mevsimlerinde cadde ve sokaklarımız yağmur suyu baskınlarına maruz kalmayacak” dedi.