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Araban'da yeni kurulan mahalleye muhtar seçildi

Gaziantep’in Araban ilçesinde yeni kurulan mahallenin ilk muhtarı seçildi.

Gaziantep'in Araban ilçesinde yeni kurulan mahallenin ilk muhtarı seçildi. 7 adayın olduğu seçimde Sıddık Girişmez, mahallenin ilk muhtarı oldu.


Araban ilçesi Belediyesi Meclisinin 2019 yılı Kasım ayı meclis toplantısında aldığı kararla kurulan Şerif Peri Mahallesi için muhtarlık seçimi yapıldı. Şerif Peri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde yapılan seçimde vatandaşlar sabah 08.00'den itibaren 2 sandıkta oy kullanmaya başladı.


Toplamda 555 seçmenden 482'sinin oy kullandığı seçimlerde 7 kişi muhtar adayı oldu. Seçimi kazanan Sıddık Girişmez, 117 oy olarak mahallenin ilk muhtarı oldu.

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