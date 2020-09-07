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Araban'da yeşil altın hasadı buruk başladı

Gaziantep’in Araban ilçesinde 2020 yılı kırmızı fıstık hasadı düşük fiyat nedeniyle buruk başladı.

Gaziantep'in Araban ilçesinde 2020 yılı kırmızı fıstık hasadı düşük fiyat nedeniyle buruk başladı.


Gaziantep'in Araban ilçesinde, kırmızı Antep fıstığı hasadına buruk başladıklarını belirten Arabanlı üreticiler, bir ay önce hasadı yapılan boz fıstığın kilogram fiyatının 60 TL'den 30-35 TL'ye kadar düşmesiyle mağdur olduklarını söyledi. Fıstık üreticisi Seydi Vakkas Kaya, kırmızı fıstığın hasat döneminde düşen fiyatlar yüzünden mağdur olduklarını ifade etti.


2020 yılının ilk kırmızı Antep fıstığı hasadına başlanan bölgeleri ziyaret eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, Antep fıstığının yaklaşık 120 bin dönüm alanda yetiştirildiğini söyledi. Antep fıstığı üreticilerine sahip çıkılması gerektiğini ifade eden Altun, “2020 yılının kırmızı fıstık hasadının başladığı son günlerde yeşil altın olarak bilinen Antep fıstığı'nın fiyatının çok düşük. 60 TL'den 30 TL'ye kadar düştü. Tarım Bakanlığının fındık için açıkladığı taban fiyatı Antep fıstığı için de açıklanmalıdır. Antep fıstığı üreticilerini tüccarın insafına bırakılmamalıdır. Başta Gaziantep olmak üzere Şanlıurfa, Adıyaman ve tüm Güneydoğu Anadolu bölgesindeki Antep fıstığı üretimi yapan üreticilerin daha fazla ezilip mağdur olmamaları için sahip çıkılmalıdır" diye konuştu.

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