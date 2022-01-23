İhlas Haber Ajansı

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Araban'da yoğun kar yağışı

Gaziantep’in Araban ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.

Gaziantep'in Araban ilçesinde gece saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini sürdürüyor.


Gaziantep'te kar yağışı etkili oluyor. gece saatlerinde Araban ilçesinde başlayan kar yağışı etkisini sürdürüyor. Hayatı olumsuz etkileyen kar yaşı nedeniyle vatandaşlar zorunlu olmadıkça evlerinden dışarıya çıkmıyor. Öte yandan kar yağışı nedeniyle kapanan yolların açılması için belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

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