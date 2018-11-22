Araban'da Yoğun Sis

Gaziantep'in Araban ilçesinde etkili olan yoğun sis hayatı olumsuz etkiledi.

İlçesinde merkezi ve kırsalında akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar çiftçilerin yüzünü güldürürken, sabahın erken saatlerinde de yağış ile birlikte yoğun sisin etkili olduğu ilçede, görüş mesafesi yer yer 8-10 metreye kadar düştü.

İlçe kırsalından ilçe merkezine gelmek için trafiğe çıkan araçlar güçlükle ilerleyebiliyor. Özellikle Araban-Gaziantep karayolunun geçtiği Karadağ geçidi ve Araban-Adıyaman karayolunun geçtiği Ergen geçidinde de etkili olan yoğun sis nedeniyle ulaşım güçlükle sağlanabiliyor.