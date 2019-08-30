Araban'da Zafer Bayramı kutlandı

30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıl dönümü, Araban ilçesinde düzenlenen törenle kutlandı.

Türk bayraklarıyla donatılan Araban ilçesi Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen kutlama programı Araban İlçe Kaymakam Vekili Ramazan Taşkın ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun Atatürk anıtına çelenk bırakması ile başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından günün anlam ve önemini belirten konuşma Araban İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Jandarma Astsubay Murat Çankaya tarafından yapıldı. Konuşmanın ardından Araban İlçe Kaymakamı Vekili Ramazan Taşkın'ın makamında tebrikleri kabulünden sonra program son buldu.

Araban Hükümet Konağı bahçesinde düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramının 97'inci yıldönümü kutlama programına Araban İlçe Kaymakamı Vekili Ramazan Taşkın, Araban İlçe Belediyesi Başkanı Hasan Doğru, Araban ilçe Adliyesi Hakimi Yasin Kök, Araban, Araban İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Sinan Erşahin, Araban İlçe Emniyet Amiri Vekili Komiser Yardımcısı Ömer Ayabak, siyasi parti temsilcileri, STK ilçe temsilcileri, daire amirleri, şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.