Araban'daki tarihi çeşmeler mercek altında

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun talebi Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in talimatıyla Gaziantep tarihinde önemli bir yere sahip olan ve Araban ilçesinin tarihine tanıklık eden çeşmeler mercek altına alındı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Koruma Uygulama ve Denetim Bürosu (KUDEB) Daire Başkanı Serdar Murat Gürsel gazeteciler ile birlikte ilçeye bağlı Beydilli, Emirhaydar ve Gökçepayam Kırsal Mahallelerindeki 5 adet tarihi çeşmede inceleme yaptı. KUDEP Başkan Gürsel, ilçenin kültürel miraslarından olan çeşmelerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çalışma başlatılacağın müjdesini verdi.

Beydilli Mahallesi Muhtarı Bünyamin Polat, Emirhaydar Mahallesi Muhtarı Seydi Vakkas Kaya ve gazetecilerle birlikte incelemeyi yürüten Gürsel, yaptığı açıklamada ise, '''Araban ilçemizde bulunan tarihi çeşmelerin kültürel miras. Bu kültürel miraslarımızın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla bizzat kendim ilçeye gelerek, buradaki tarihi çeşmelerimizi yerinde görüp inceleme fırsatı budum. İlçeye bağlı Beydilli, Emirhaydar ve Gökçepayam kırsal mahallelerinde bulunan 5 adet tarihi çeşme ve çevresinde Araban Belediye Başkan Yardımcımız İbrahim Çobanoğlu ve muhtarlarımız ile birlikte inceledik. Bu çeşmelerin, tarihin ve kültürün gelecek kuşaklara ulaşması amacıyla proje çalışmalarımıza başlayacağız'' diye konuştu.