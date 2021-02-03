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Araban'dan Ak Parti kongresine büyük destek

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a desteğini göstermek amacıyla AK Parti il kongresinin yapılacağı Gaziantep’e bin kişilik ekip ile geldi.

Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney, Ak Parti ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a desteğini göstermek amacıyla AK Parti il kongresinin yapılacağı Gaziantep'e bin kişilik ekip ile geldi.


Ak Parti Araban ilçe başkanlığı önünde toplanan yaklaşık bin kişi, gerçekleştirilecek kongreye katılmak üzere Gaziantep'e gitmek istedi. Araban ilçesi Belediye Başkanı Hasan Doğru ve AK Parti Araban İlçe Başkanı Kamil Murat Kasney'in salona sadece daha önceden bildirilen 300 kişinin alınacağını söylemesine rağmen Arabanlılar, kongrenin yapılacağı Gaziantep'e gitmekte ısrarcı oldu. Doğru ve Kasney ile birlikte yaklaşık bin kişilik grup Gaziantep'e gitmek üzere konvoy halinde Araban'dan yola çıktı. Arabanlıların yoğun desteğini değerlendiren Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, "Bugün saat 13:00'da Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın tele konferans aracılığıyla gerçekleşecek olan Ak Parti il kongresi için ilçe teşkilatımız,kadın kollarımız,gençlik kollarımız ve Ak Davaya gönül vermiş yaklaşık bin kişilik Arabanlı hemşehrilerimiz ile birlikte AK Parti Araban İlçe Teşkilatı önünden Karataş Spor Merkezine yapılacak olan kongre alanına hareket ettik. AK Parti Gaziantep İl Kongremiz ülkemize, Gaziantep'imize ve Araban ilçemize hayırlı olsun. Kongrenin yapılacağı salona 3 yüz kişi katılacağını belirtmemize rağmen Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve AK Parti'ye gönül vermiş yaklaşık bin kişilik hemşehrilerimiz parti teşkilatı önünde toplandı. Bu nedenle kimseyi geride bırakmadık. Hep birlikte kongrenin yapıldığı Gaziantep'e geldik. Salona giremeseler de hepşehrilerimiz saflarının belli olması için bizleri yalnız bırakmadı. Hep birlikte yola çıktık" diye konuştu.

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