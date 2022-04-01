Araban'ın ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi

Gaziantep'in Araban ilçesinde, ilçenin ilk kapalı semt pazar yeri hizmete girdi. Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru, Araban Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ile pazarcı esnafını ziyaret etti.

Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'nun girişimleri ve Şahinbey Belediyesinin destekleriyle geçen yıl temeli atılarak inşaatına başlanan ilçenin ilk Kapalı Semt Pazarı Dumlupınar Mahallesindeki Araban Belediyesine ait 4 bin 495 metrekarelik arsanın 2 bin 100 oturum alanına sahip ve içerisinde 60 araçlık otopark, 26 kamyonetlik pazarcı araç parkı, 15 metrekarelik zabıta odası, 70 metrekarelik mescit ve lavabo ile 77 tezgah kapasiteli modern kapalı pazar yeri hizmete girdi. 4 Mart'ta yapılan kura çekimiyle yerleri belirlenen esnaf tezgahlarını kurup, ilk satışlarını yaparken, vatandaşlar da modern bir pazaryerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı.

Ramazan ayına saatler kala alışverişin başladığı ilk gün pazaryerine giderek esnaf ve vatandaşlarla buluşan Konak Belediye Başkanı Hasan Doğru, ''İlçemizde yaşayan hemşehrilerimiz artık daha hijyenik koşullarda alışverişlerini yapabilecekler, pazarcı esnafımız geçmiş yıllarda sokakta kurtulduğu tezgahlarla oluşturdukları pazar yerinde vatandaşlarımız toz-toprak ve çamur içinde alışveriş yapıyorlardı. Bugün hizmete giren modern pazaryerimizde incelemelerde bulunduk. Çünkü ilk günlerde belli başlı eksiklikler, aksaklıklar olabilir. Aksaklıkları tespit edip en kısa sürede Araban Belediyesince giderilerek, pazaryerimizin eksiksiz hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Daha önce pazarcı esnafımız sokaklardaydı, vatandaşlarımız sokaklarda alışveriş yapıyordu. Şimdi modern Şahinbey Kapalı Semt Pazarımızda, hijyenik koşullarda alışverişlerini yapmaya başladılar. İlemizin ilk Semt Pazar Yerinin yapımı için destek veren Şahinbey Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ederim. İlçemizin ilk Pazar yeri tüm Arabanlı hemşehrilerimize ve pazarcı esnaflarımıza hayırlı olsun'' dedi.

Araban S.S. Umum Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ahmet Karakuş ise, ''Pazarcı esnafı ile görüşüp hayırlı olsun temennisinde bulundu. Pazarda alışveriş yapan vatandaşlarla da görüşen Karakuş, esnaf ve vatandaşlara ilçemizin ilk kapalı Pazar yeri ilçemize hayırlı olsun temennisinde bulunarak Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya ilçemizi ilk Pazar yerine kavuşturduğu için teşekkür ederim'' diye konuştu.

Kurulan tezgahlardan ilk alışverişini yapan vatandaşlar, hijyenik koşullarda rahat alışveriş yapabildikleri için mutlu olduklarını ifade ettiler. Pazaryerimizin yapımı için destek veren Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ve ekibi ile Araban Belediye Başkanı Hasan Doğru'ya teşekkür ettiler. Pazarcı esnafı da daha konforlu bir ortamda satış yapıyor olmaktan dolayı mutlu olduklarını söylediler.