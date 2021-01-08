Arabanlı çiftçilerin kuraklık endişesi

Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayı ile sarımsağının ve çeşitli tarım ürünlerinin yetiştiği Araban Ovası'nda üretim yapan çiftçiler, yağışların bu yıl az miktarda olması nedeniyle kuraklık endişesi yaşıyor.

Güneydoğu'nun tahıl ambarı olarak bilinen Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayının yetiştiği Araban Ovası'nda kış mevsiminin kurak geçmesi nedeniyle üreticilerin sarımsak ekili alanlarda sondaj suyu ile sulama yapmaya başladı. Üreticilerle görüşüp üreticilerin kuraklık endişesini dinleyen Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, küresel ısınmaya bağlı olarak Araban ilçesinde kış mevsiminin kurak geçtiğini ve Ocak ayında yağışların az olması nedeniyle üreticilerin kuraklık endişesi yaşandığını söyledi.

“Kuraklık devam ederse üreticiler ciddi zarar görür”

Kuraklık endişesinin giderek arttığını ifade eden Araban Ziraat Odası Başkanı Hasan Altun, “Türkiye'nin en kaliteli makarnalık ve ekmeklik buğdayının, sarımsağının, karpuzunun, kavununun, sebze, meyve ve Antep fıstığı üretiminde ilk sıralarda yer alan Araban Ovası'nda, kış mevsiminin Ocak ayında yağışların beklenen seviyede olmaması ve zirai don yaşanması nedeniyle çiftçileri kuraklık endişesi sardı. 2020 yılının son günlerinde aralıklarla birkaç gün gerçekleşen hafif yağışların haricinde 2021 yılının ilk günlerinden bu güne kadar kış mevsiminin başlarında Ocak ayında Araban ilçesinde neredeyse hiç yağış olmadı. Aksine gündüzleri hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin çok üstünde geçmesi ve geceleri de ayaz ve zirai don olayının yaşanmasıyla 2021 yılının Ocak ayında kuraklık yaşayan Arabanlı çiftçilerimiz kuraklık yaşanacağı endişesiyle meşhur Araban Sarımsağı ekili alanlarda üreticiler sondaj kuyularındaki yerin yüzlerce metre altındaki suyun hayli maliyetli olan ve üretimde ek yük getiren elektrik gücü ile yeryüzüne çıkarıp yağmurlama sistemi ile sulamaya başladı. Yağışlar olmazsa buğday, arpa ve nohut üreticileri ile Antep fıstığı üreticilerini de büyük zarara uğrayacak” dedi.

“Baraj projeleri hayata geçirilmeli”

Araban ovası için daha önce proje haline getirilen barajların yapımına başlanılması ve üreticilerin su sıkıntısının bu şekilde giderilebileceğini belirten Arabanlı üreticilerden Erol Sülüker, "Araban ovasında hali hazırda proje olarak sunulan baraj projelerinin hayata geçirilmesi gerekiyor. Bu projeler sayesinde kuru tarımdan sulu tarıma geçebileceğiz. Kuraklık devam ederse ciddi zararlar görürüz. İnşallah yağışlar olur” diye konuştu.