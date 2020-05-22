İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arabanlı iş adamı 200 çocuğun yüzünü güldürdü

Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık aldı.


Gaziantep'in Araban ilçesi Kaymakamlığınca yürütülen ‘‘Yetim Gülerse Dünya Güler'' projesi üzerinden ilçedeki yetim ve öksüz 200 çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever genç iş adamı Haci Şahin yetim ve öksüz çocukları sevindirdi.


Ramazan Bayramı münasebetiyle, ilçedeki 200 yetim ve öksüz çocuğa bayramlık alan Arabanlı hayırsever iş adamı Haci Şahin, ilçedeki yetim ve öksüz çocukların ihtiyaçlarını temin etmek için projeler oluşturan Kaymakam Mutlu'ya teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.