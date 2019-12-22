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Ara? h?rs?z? 4 ki?i adliyede

Gaziantep’te iki farkl? ara? h?rs?zl??? ??phelisi 4 ki?i g?zalt?na al?narak, adliyeye sevk edildi.

Gaziantep'te iki farkl? ara? h?rs?zl??? ??phelisi 4 ki?i g?zalt?na al?narak, adliyeye sevk edildi.


Asayi? ?ube M?d?rl??? H?rs?zl?k B?ro Amirli?i ekipleri, ?al?nt? ara?lar?n bulunmas? ve olay? ger?ekle?tirilen ?ah?slar?n yakalanmas?na y?nelik ?al??ma ba?latt?. Yap?lan ?al??mada bir hafif ticari arac? ve bir motosikleti ?ald??? iddia edilen 4 ki?i g?zalt?na al?nd?. G?zalt?na al?nan 4 ??pheli, emniyetteki i?lemlerinin ard?ndan adliyeye sevk edildi.

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