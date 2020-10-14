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Araca çarpmamak için manevra yaptı, motosikleti devirdi

Gaziantep’te yoğun trafikte şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikleti devirdi.

Gaziantep'te yoğun trafikte şerit değiştiren araca çarpmamak için manevra yapan sürücü motosikleti devirdi. Kazada yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.


Kaza, Şehitkamil ilçesine bağlı İncilipınar Mahallesi'nde bulunan İl Emniyet Müdürlüğü binası önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Yunus Emre Kıyıcı idaresindeki 27 DG 528 plakalı motosiklet trafikte seyir halindeyken aniden şerit değiştiren araca çarpmamak için hamle yaptı. Yaptığı hamle sonrası hakimiyetini kaybeden sürücü motosikleti devirdi. Motosikletten düşerek yaralanan sürücü, olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.


Kaza nedeniyle kısa süre kontrollü şekilde ulaşımın sağlandığı yol, motosikletin kaldırılmasının ardından trafiğe tamamen açıldı.

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