İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın camına çarpan kamuflaj ustası çobanaldatan kuşu yaralandı

Sabah namazı sonrası aracıyla evine dönen imamın aracının camına çarpan çobanaldatan kuşu yaralandı.

Tüylerinin rengi ve yapısı nedeniyle ağaç kabuğu görünümüne bürünebilmesi nedeniyle kamuflaj ustası olarak bilinen yaralı kuş, tedavi ettirilmek üzere Milli Parklar şefliğine teslim edildi.


İslahiye Ağalarobası Mahallesi'nde sabah namazı sonrasında aracıyla evine dönen imam, yolda bir şeyin aracın camına çarptığını fark etti. Aracını durduran imam, aracın camına bir kuşun çarptığını ve yaralandığını görünce, hemen kuşu aracını aldı. İnternetten yaptığı araştırmada yaralı hayvanın tüylerinin rengi ve yapısı nedeniyle kamuflaj ustası olarak bilinen çobanaldatan kuşu olduğunu öğrendi. Yaralı hayvanı tedavi ettirebilmek için İslahiye Doğa Kuruma Milli Parklar şefliği ile iletişime geçen imam, hayvanı tedavi edilebilmesi için kurum yetkililerine teslim etti.


Yapılacak tedavinin ardından bölgede nadir görülen hayvanın yeniden doğaya salınacağı öğrenildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.