Aracın gizli bölmesinde kaçak telefonu yakalandı

Gaziantep’te bir aracın bölmelerine gizlenen 198 adet kaçak cep telefonu, polis ekiplerinin dikkatli çalışmalarıyla yerleştirildiği bölmelerde bulundu.
Gaziantep'te bir aracın bölmelerine gizlenen 198 adet kaçak cep telefonu, polis ekiplerinin dikkatli çalışmalarıyla yerleştirildiği bölmelerde bulundu.
Gaziantep, KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince, Şanlıurfa - Gaziantep otobanı doğu gişelerinde durdurulan bir aracın çeşitli bölmelerine gizlenmiş 198 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.
Olayla ilgili yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.