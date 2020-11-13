İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Aracın kaputuna gizlenmiş 2 bin 700 paket kaçak sigara yakalandı

Gaziantep’te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Gaziantep'te aracın kaputuna gizlenmiş halde gümrük kaçağı 2 bin 700 paket kaçak sigara ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.



Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Şehitkamil ilçesinde bulunan bir uygulama noktasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, aracın kaputuna gizlenmiş halde 2 bin 700 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 2 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yasal işlemi devam ediyor.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.