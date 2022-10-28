Aracında silahlı saldırıya uğrayan genç hayatını kaybetti

Gaziantep'te aracında silahlı saldırıya uğrayan 23 yaşındaki İmdat Güçer, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına alındı.

Olay, dün akşam saatlerine doğru Şehitkamil ilçesi Karaoğlan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 23 yaşındaki İmdat Güçer, petrol ofisinden çıktıktan sonra ana yola dönmek isterken önünü kesen başka bir araçtakilerin silahlı saldırısına uğradı. Saldırıda yaralandıktan sonra yürüyerek birkaç adım atmaya çalışan İmdat Güçer daha sonra yere yığıldı.

Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, saldırı sonucu ağır yaralanan genci ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Talihsiz genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Güçer'in cansız bedeni, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Yaşanan olayın ardından çalışma yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 2 zanlıyı gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldığı öğrenildi.