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Araçlardaki yazı ve aksesuarlar kapkaç şüphelilerini yakalattı

Gaziantep’te plakasız 4 ayrı araçla kapkaç yapan 2 kişi, araç üzerindeki yazı ve aksesuarlardan yakayı ele verdi.

Gaziantep'te plakasız 4 ayrı araçla kapkaç yapan 2 kişi, araç üzerindeki yazı ve aksesuarlardan yakayı ele verdi. Polisin operasyonla gözaltına aldığı şahıslar adliyeye sevk edildi.


Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, kentte 4 ayrı plakasız araçla yapılan kapkaç olayları üzerine geniş çaplı inceleme başlattı. Şehir polis kameralarını inceleyen ekipler, olaya karışan araçların üzerindeki yazı ve aksesuarlardan önce araçların plakasını tespit etti. Plaka tanıma sistemi yardımıyla araçların plakalarını ve kime ait olduğunu tespit eden ekipler, şahısların kimliklerine ulaşmayı başardı.


Polis yaptığı operasyonla K.K. ve M.A.Ç. isimli şahısları yakalayarak gözaltına aldı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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