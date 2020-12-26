Araçta uyuması çok pahalıya mal oldu

Gaziantep'te aracı içerisinde uyuyakalan bir vatandaşın araçtan cep telefonu çalındı. Cep telefonuyla şahsın banka şifrelerini elde eden hırsız, bankamatikten ise 11 bin 700 TL de çekerek kayıplara karıştı.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi'nde aracının içerisinde uyuya kalan bir şahsın cep telefonu çalındı. Banka hesaplarının şifre ve bilgilerinin yer aldığı telefonu çalan şahıs ise hemen bankamatiğe giderek, 4 ayrı seferde toplam 11 bin 700 TL parayı çekerek cebine attı. Şahsın başvurusu üzerine harekete geçen polis ekipleri yaptıkları incelemelerde bankamatikten paranın çekilme anları bankanın güvenlik kameralarına yansıdığını tespit etti. Güvenlik kameralarından şahsın kimliğine ve adresine ulaşan ekipler, düzenledikleri operasyonla telefonu çalan ve paraları çeken şahsı yakaladı.

Şahıs gözaltına alınırken, bankamatikten çekilen paranın tamamı sahibine teslim edildi.