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Araçtan uyuşturucu çıktı, sürücü gözaltında

Gaziantep’te durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 262 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.

Gaziantep'te durdurulan araçta yapılan aramada 7 kilo 262 gram esrar ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.


Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotim ekipleri, bir araçta uyuşturucu madde bulunduğu bilgisine ulaştı. Takibe alınarak durdurulan araçta arama yapan ekipler, 7 kilo 262 gram esrar ele geçirdi, sürücüyü gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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