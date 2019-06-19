Arayıcı, Sarıfakı ile döner sermayeleri görüştü

Dr. Serdar Sarıfakı ile sağlık çalışanlarının döner sermayelerle ilgili şikayetlerini görüştü.

Çalışanların motivasyonlarını artırmak amacıyla uygulamaya konan performansa dayalı ek ödeme sisteminin adeta çöktüğünü belirten Sağlık-Sen Gaziantep Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıcı, "Şu anda sağlık çalışanlarının en büyük sorunu, mevcut döner sermaye sistemidir. Mevcut sistemle sağlık tesislerimizin önemli bir kısmı ya döner sermaye ödemesi yapamamakta ya da komik rakamlar vermektedir. Miadını dolduran sistem artık değiştirilmelidir" dedi.

Arayıcı, Sarıfakı ile görüştü

Son aylarda iyice azalan döner sermayelerle ilgili şikayetlerin arttığını ifade eden Sağlık-Sen Şube Başkanı Arayıcı, konu ile ilgili olarak İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı ile görüştü. Başkan Arayıcı, görüşme sırasında özellikle yeni açılan Abdulkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde çalışanlara döner sermayelerinin 6 ay süreyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin döner sermaye bütçesinden karşılanması ile ilgili kararın ele alındığını söyledi.

“Konunun takipçisi olacağız”

Arayıcı, Sağlık-Müdürü Uz. Dr. Serdar Sarıfakı ile yaptığı görüşmede gündeme getirilen ve çözüme kavuşturulan konularla ilgili konuşarak, "İl Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Serdar Sarıfakı ile sağlık çalışanlarının döner sermayelerle ilgili şikayetlerini konuşmak amacıyla bir görüşme yaptık. Sağlık çalışanları son yıllarda çok fakirleşti. Çünkü dağıtılan döner sermaye miktarları sürekli düşüyor. Hemen tüm hastanelerimiz bu sorunu yaşıyor. Dağıtılabilir döner sermaye oranları da şu anda yüzde 39 olarak uygulanıyor. Sorunun kısa vadede çözümü için Sağlık Müdürümüz Uz. Dr. Serdar Sarıfakı'dan, oranın yüzde 42'ye çıkarılmasını istedik. Talebimize olumlu yaklaşan Sağlık Müdürümüz dağıtılabilir döner sermaye oranının yüzde 42'ye çıkarılması için Sağlık Bakanlığına yazılı talepte bulundu. Sağlık-Sen olarak bu talebimizin Sağlık Bakanlığı tarafından olumlu karşılanması için takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

Dr. Ersin Arslan EAH personeline müjde

Sağlık müdürne teşekkür eden Arayıcı, “Ayrıca, yeni açılan Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde çalışanların döner sermayelerinin 6 ay süreyle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin döner sermaye bütçesinden ödenmesi ile ilgili kararın haksız olduğunu, çalışanlar arasında tepkiyle karşılandığını dile getirdik. Bu sorunlara çözüm olarak da, dağıtılabilir döner sermaye miktarının artırılmasını talep ettik. Müdür bey, ilettiğimiz sorunlara büyük bir duyarlılıkla yaklaşarak taleplerimizi kabul etmiştir. Özellikle Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi çalışanlarının mağduriyetinin önlenmesinden dolayı Sağlık Müdürümüze teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

“Adaletli bir döner sermaye sistemi istiyoruz”

Başkan Arayıcı, miadı dolan ve sağlık çalışanları arasında büyük huzursuzluğa yol açan mevcut döner sermaye sisteminin kaldırılarak, adil, tüm çalışanların memnun kalacağı bir sistemin uygulamaya konulmasını istediklerini belirterek, "Ülke genelinde olduğu gibi Gaziantep'te de hekim dışı sağlık personelinin büyük kısmı sabit ödemenin dışındaki ek ödemeyi ya hiç alamamakta ya da komik denecek rakamlar ödenmektedir. Bundan 5 yıl önce sabit ek ödemeler döner sermaye havuzunun yüzde 25'ini oluşturmaktayken bugün yüzde 80'ini oluşturmaktadır. Çünkü sabit ek ödemeler 6 ayda bir memur maaş zammı oranında artmakta, dağıtılabilir döner sermaye ise SUT fiyatları artmadığından 14 yıldır artmamaktadır. Bu doğrultuda genel idari hizmetler, yardımcı hizmetler ve teknik hizmetler sınıfı personel hiç sabit üstü alamamakta, sağlık hizmetleri sınıfı çok az almakta veya alamamakta, hekimler ise giderek azalan bir döner sermaye almaktadırlar. Sonuç itibariyle sağlık çalışanlarının neredeyse tamamının memnun olmadığı bu adaletsiz döner sermaye sistemi artık miadını doldurmuştur. Acil önlem alınmaz ise 1 yıl içerisinde hekimler dahil tüm sağlık çalışanları sadece sabit ek ödemeye mahkum kalacaktır" diye konuştu.