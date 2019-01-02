Arızalanan tırda piknik tüpünden zehirlenerek öldü

Gaziantep'te bir tır şoförü, arıza yapan tırın içerisinde ölü bulundu. 2 gün sonra ölü bulunan sürücünün, ilk belirlemelere göre piknik tüpünden zehirlendiği tespit edildi.

Edinilen bilgiye göre, Adana Ceyhan'dan aldığı zeytini Irak'a götürmek için yola çıkan 62 yaşındaki tır şoförü Mehmet Karaca'nın aracı 31 Aralık günü Gaziantep'te arızalandı. Karaca, arızayı tamir ettirmek amacıyla aracını GATEM tır garajına park etti. Soğuk havada ısınmak için aracın şoför mahallinde piknik tüpü ile çay pişirmek isteyen Karaca, gece saat 23.30 sıralarında kızıyla telefonla görüşerek, aracın arızalandığını ve sabah aracı tamir ettirip yola çıkacağını söyledi.

Şoför Karaca'dan haber alınamadı

Aracın arızasını sormak için arayan ve ismi öğrenilemeyen tır sahibi ise şoför Mehmet Karaca'ya ulaşamadı. Tır sahibi, jandarmaya müracaat ederek şoförden haber alamadığını söyledi. Jandarma ekipleri ise Mehmet Karaca'nın ailesine ulaşarak durumu anlattı. Gece telefonla görüştüklerini belirten aile de aramalarına rağmen Karaca ile irtibat kuramadı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen arama çalışmaları kapsamında 1 Ocak Salı günü gece saat 24.00 sıralarında Mehmet Karaca'nın kullandığı 33 BCZ 03 plakalı tır park halinde bulundu.

Babasını yüzüstü düşmüş halde buldu

Polis ekipleri ile birlikte olay yerine gelen Saim Karaca, araca tırmanarak camdan baktığı sırada şoför mahallinde babasının yüzüstü düşmüş halde durduğunu gördü. Kapıların kilitli olması nedeniyle polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. İtfaiye ekipleri tarafından tırın camları kırılarak içeriye girildi. İçeride piknik tüpü ve yoğun gaz kokusu olduğunu belirleyen ekipler, Mehmet Karaca'nın 2 gün önce yaşamını yitirdiğini tespit etti.

İncelemenin arından cenaze Gaziantep Adlı Tıp morguna kaldırıldı. Otopsi ve defin işlemlerinin ardından yakınları cenazeyi aldı. Karaca'nın cenazesi İslahiye ilçesi Tandırlı Mahallesi'ne gönderildi.

Öte yandan Mehmet Karaca'nın evli ve 5 çocuk babası olduğu öğrenildi.