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Arkadaşının kalbine sapladığı bıçakla hayatını kaybetti

Gaziantep’te tartıştığı çocukluk arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.

Gaziantep'te tartıştığı çocukluk arkadaşı tarafından kalbinden bıçaklanan 20 yaşındaki genç hayatını kaybetti.


Edinilen bilgiye göre olay, dün gece saat 22.30 sıralarında Şahinbey ilçesi Çıksorut Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, 20 yaşındaki Kadir Çanka, mahalleden çocukluk arkadaşı olan 19 yaşındaki Erdem Ç. ile bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Erdem Ç. yanındaki bıçağı arkadaşı Kadir Çanka'nın kalbine sapladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırılan Kadir Çanka, buradaki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gencin cenazesi otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Cenaze, buradaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edilirken, cinayet zanlısı olan Erdem Ç. ise polis tarafından gözaltına alındı.


Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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