İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Arsız hırsızlar yakayı ele verdi

Gaziantep’te iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.

Gaziantep'te iş yerinden hırsızlık yapan iki şüpheli yakalandı.


Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Karşıyaka Polis Merkezi ekipleri hırsızlık olaylarının faillerinin tespitine yönelik yaptığı çalımlarda Pirsultan Mahallesinde iş yerinden hırsızlık yapan 2 şüphelinin kimliklerini tespit etti. Yapılan operasyonla gözaltına alınan iki hırsızlık şüphelisi çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.