Artık anneler, çocuklarıyla baş edebiliyor

Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nden profosyonel destek alan anneler, çocukları birbirleriyle daha sağlıklı ve daha kolay iletişim kurmayı öğrendi.

Sosyal belediyecilikte ciddi bir yol kat eden Büyükşehir, Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'yle 3 bin 600 yetim çocuk ve bin 300 anneye ulaştı. Yetim çocuklara öfke kontrolünü kocasını kaybetmiş annelere çocuklarıyla nasıl baş edeceklerini öğreten merkez, sosyal ve kültürel çalışmalarla dikkat çekti.

"Öncelikle sıkıntıları tespit ediliyor"

Merkez hakkında bilgiler veren Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Kadın, Aile, Eğitim ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Abdullah Aksoy, eşini kaybeden bir annenin tek başına üstlendiği yükün altında ezildiklerini söyledi. Bu durum karşısında Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in özel talimatıyla açılan Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nin annelerin yaşadığı dramatik sıkıntıyı giderdiğini belirten Aksoy, “Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ve Nüfus Müdürlüğünden aldığımız verilerde, sahada görevlendirilen sosyolog, psikolojik danışma ve rehberlik alanlarında uzman arkadaşlarımız, ailenin durumunu değerlendiriyor. Aile hangi durumda sıkıntı yaşıyorsa, aileye ilk aşamada o konuda destek sağlanıyor” dedi.

Baba hakimiyeti kalkınca

2018 yılında hizmete sokulan Hazreti Amine Yetim Koordinasyon Merkezi'nde 8 sınıfta hem çocuklara yönelik hem de annelerine yönelik eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğünü hatırlatan Daire Başkanı Abdullah Aksoy, çocukların üzerindeki baba hakimiyeti kalktığında kendilerini daha özgür hissettiklerini hatırlattı. Aksoy, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 1300 aileye ve 3 bin 600 yetim çocuğa ulaştık. Annelerimiz; eşlerinin ölümü sonrası bir taraftan ekonomik olarak ayakta kalmak, bir taraftan da kişisel gelişim ve çocuk anne arası ilişkiyi sağlıklı yürütmek zorundalar. Annelere bu yönde eğitimler verilirken çocuklarımıza da öfke kontrol öğretiliyor. Çocuklarımızın babalarının vefatı sonrası üzerindeki baba hakimiyet kalktığından çocuklar kendilerini daha özgür hissediyor ve kötü alışkanlıklara yönelebiliyor. Risk altındaki çocukların üzerindeki olumsuz durumu azaltmaya kötü alışkanlıklardan uzak durmaları için çalışmalar yürütüyoruz" dedi.

Annelerdeki, endişe ortadan kalktı

Daire Başkanı Aksoy, merkeze başvuran anneleri de, yetim çocuklarını da sıkı ve yakından takip ettiklerini de vurgulayarak, "Çocukların okuldaki başarıları takip edilerek, kurslarla onları destekliyoruz. Ayrıca keman, saz, piyano, gitar gibi müzik alanında da kurslar veriyoruz. Annelerimiz ve çocuklarımıza yönelik tarihi alanlara geziler yapıyoruz. ‘Ufka Yolculuk' ve ‘Çocuk Anneyle Mutlu' adlı programımız halihazırda devam etmektedir. Açtığımız okuma yazma kurslarıyla annelerimize okuma yazma öğretiyoruz. Okuma bilen annelerimizi de farklı alanlara yönlendiriyoruz. Çalışmalarda ciddi bir memnuniyet var. Özellikle baba vefat ettikten sonra ‘çocuklarla nasıl baş edeceğim' diye endişe içine giren annelere bu şekilde profesyonel bir destek verildiğinde ‘aslında eskisinden de daha kolay çocuklarla baş edileceğini öğrenmeye başladık' deniyor" diye konuştu

Ne Tür Faaliyetler Yapıldı?

Açıldığı günden bu yana merkez, her gün aile ve hasta ziyareti yaptı, aylık kültür turu, müze gezileri, sinema izletileri ve yemek etkinliğinin yanı sıra Şanlıurfa gezisi düzenledi. Gençler, çocuklar ve anneleriyle Gizem Doğan Yaşamı Öğrenme Merkezi'nde yatılı kamp çalışması yürüten merkez, annelerle okuma yazma çalışmalarıyla farkındalık oluşturdu. Hz. Amine Yetim Koordinasyon Merkezi, yaz okullarıyla birlikte İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı okullar, Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) gibi resmi kurumları ziyaret etmeyi ihmal etmedi.