Aş eren hamile kadının yardımına polisler yetişti

Gaziantep'te çilek aş eren ve sokağa çıkamayan hamile kadının imdadına polis yetişti.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğüne gelen telefonda hamile olduğunu ve çilek aş erdiğini belirten ismi açıklanmayan kadının isteği yerine getirildi. Telefon görüşmesinin ardından harekete geçen ekipler çarşı pazar dolaşarak hamile kadın için çilek aradı. Pazardan alınan çilekler daha sonra polisler tarafından hamile kadına ulaştırıldı.

Başta 65 yaş üstü vatandaşlar olmak üzere hemen her kesimin yardımına koşan polis ekipleri, pazarlarda ise pazarcıları ve vatandaşları, hijyen, sosyal mesafe ve maske kullanımı gibi konularda bilgi vererek uyarıyor.