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Asansör boşluğunda baygın bulunan şahsın kendi düştüğü belirlendi

Gaziaptep’te kayıp olan ve bugün apartman boşluğunda ağır yaralı halde bulunan şahsın, dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.

Gaziaptep'te kayıp olan ve bugün apartman boşluğunda ağır yaralı halde bulunan şahsın, dengesini kaybederek düştüğü belirlendi.


Şehitkamil ilçesi Nihat Özdemir Caddesi'nde bulunan evinden dün sabah ayrılan Ubbet Alkaç (65) geri dönmeyince akrabaları polise kayıp ihbarında bulunmuş, telefonu çalmasına rağmen ulaşılamayan yakınları kendi imkanları ile Alkaç'ı arama çalışması başlatmıştı. Şirinevler ormanlık alanında aranan şahıs, polisin cep telefonundan yaptığı yer tespiti ile bulundu. Eve yakın bir apartmanda olduğu belirlenen Ubbet Alkaç, olay yerine giden ekipler tarafından apartmandaki asansör boşluğunda baygın halde bulunmuştu.


Yakınlarının iddiaları üzerine ise gasp ihtimalini araştıran polis, yaptığı çalışmalarda şahsın dengesini kaybederek, asansör boşluğuna düştüğünü belirledi. Yaralı halde bulunan Ubbet Alkaç'ın vücudunda kurşun, kesici alet yada darp izine rastlanmazken, yakınlarının sözlü ifadesinde belirttiği 6 bin TL para ve cep telefonu da şahıs ile birlikte bulunduğu öğrenildi. Alkaç'ın baygın halde bulunduğu apartmana ise bir daire satın almak amacıyla gittiği tahmin ediliyor.


Öte yandan, ağır yaralı halde bulunan Ubbet Alkaç'ın kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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