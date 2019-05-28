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ASCE'den çalışanlarına iftar yemeği

ASCE İnşaat A.

Ş. çalışanları, kurucu başkan Abdulkadir Konukoğlu'nun verdiği iftar yemeğinde aileleriyle birlikte bir araya geldi.


Mutfak Sanatları Merkezi'nde düzenlenen yemeğe SANKO Holding Yönetim Kurulu Üyesi Cengiz Konukoğlu, Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Uğur ve Ş. Genel Müdürü Arif Çağlı da katıldı.


Ş. Kurucu Başkanı Abdulkadir Konukoğlu, yaptığı konuşmada konuklarının Ramazanını kutladı ve aileleriyle birlikte sağlıklı bir ömür temenni etti.


İftar yemeği sırasında yapılan çekilişle 5 şanslı konuk altın kazandı.

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