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ASİD Başkanı dr. Yıldırım'dan Ramazan Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Ramazan Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Dr. Yıldırım, mesajında manevi duyguların yoğun olduğu kutsal bir ayın ardından gelen Ramazan Bayramı'nın karşılıklı saygı ve sevgi içinde kutlanması gerektiğini kaydetti.


“Bu yıl Ramazan Bayramı'nı belki de sadece çekirdek ailemizle geçireceğiz” diyen Dr. Yıldırım, mesajında şu ifadelere yer verdi:


“Bayramı evlerimizde, yaşamın yoğun temposu içinde birbirimize zaman ayıracağımız bir fırsat olarak değerlendirebiliriz. Bu vesileyle sağlıklı, huzurlu ve mutlu nice bayramlar geçirmenizi diler, Ramazan Bayramınızı kutlarım”

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