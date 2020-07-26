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ASİD Başkanı Dr. Yıldırım'ın Kurban Bayramı mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, Kurban Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Dr. Yıldırım, “Bayramlar sadece kuşakları bir araya getiren değil, gelenek ve göreneklerimizin devamlılığında da önemli rolü olan günlerdir” dedi.


Yaşanılan zor ve sıkıntılı günlerin üstesinden gelebilmek için birlik olmaya ve dayanışmaya her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten Dr. Yıldırım, mesajını şöyle tamamladı:


“Yaşamın koşuşturması içinde bayramları ailelerin bir araya gelebilmesini sağlayan kısa mola olduğunu düşünerek mutlu bir şekilde geçirelim. Bu vesileyle Kurban Bayramı'nızı kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk diliyorum”

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