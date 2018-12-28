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ASİD Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım'ın Yeni Yıl Mesajı

Merkezi Gaziantep’te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr.

Merkezi Gaziantep'te bulunan Anadolu Sağlık İşletmeleri Derneği (ASİD) Genel Başkanı Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, yaklaşan yeni yıl nedeniyle bir mesaj yayınladı.


Dr. Yıldırım, “Yaşantımızda farklı anlam ve beklentiler yüklediğimiz yılbaşılar, hepimiz için ayrı umutları da barındırıyor. Başarı, mutluluk, huzur yanında yeni yıldan belki de en büyük dileğimiz sağlıklı günler olmalı” dedi.


Dr. Yıldırım, mesajında “2019 yılı milletçe birlikteliğimizin hiç bozulmadığı, dünyada barış ve huzur ortamının egemen, mutluluk ve başarıların bol olduğu, sağlık dolu günleri beraberinde getirsin. 2019 yılınız kutlu olsun” ifadelerine yer verdi.

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