ASİD ve GUSAT üyeleri istişare toplantısında bir araya geldi

Pandemi nedeni ile bir araya gelemeyen dernek üyeleri, hafifleyen pandemi koşullarında sektörün sorunlarını ve Gaziantep'te sağlık turizminin geliştirilmesi konularını ele almak üzere toplandı.

ASİD ve GUSAT Genel Başkanı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Sağlık Komisyonu Başkan Yardımcısı, SANKO Üniversitesi Genel Sekreteri Dr. Yusuf Ziya Yıldırım, dernekler ile TOBB Sağlık Komisyonu çalışmaları hakkında bilgiler paylaştı.

Toplantıda, her ay üye bir hastanenin ev sahipliğinde toplantıların düzenli yapılması ve karşılıklı görüş alışverişlerinin kaldığı yerden devam etmesi konusunda karar alındı.