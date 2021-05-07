Asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye yetişti

Gaziantep'in Nizip ilçesinde ayağına dolanan tel nedeniyle evin çatısında asılı kalan kırlangıçın yardımına itfaiye ekipleri yetişti.

Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'ndeki Yeşil Camii yanında bulunan bir binanın çatısındaki tele, çevrede yiyecek ve su arayan bir kırlangıçın ayağı dolandı. Çatıdan aşağıya sarkan kırlangıç, uzun süre çırpınarak, telden kurtulmaya çalıştı. Hayvanın durumunu gören vatandaşlar ise itfaiye ekiplerinden yardım istedi.

Sonunda bitkin düşen kuş, olay yerine gelen Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Nizip itfaiye ekiplerinin yürüttüğü çalışma ile kısa sürede kurtarıldı. İtfaiye aracının sepeti yardımıyla binanın çatı katına ulaşan itfaiye eri, elindeki pense ile teli keserek kuşu bulunduğu yerden kurtardı.

Çevre sakinlerinin meraklı bakışları arasında çatıdan indirilen kırlangıç, doğaya salındı.