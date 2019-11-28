Aşırı kilolulara tiroid uyarısı

Halil Kalli, tiroid hastalığının özellikle aşırı kilosu bulunanlarda görüldüğünü belirterek, uyarılarda bulundu.

Dr. Halil Kalli, tiroid hastalığının belirtileri, etkileri ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi. Tiroidin kıkırdağın alt tarafındaki tiroid bezi tarafından salgılanan hastalık olduğunu belirten Kalli, "Tiroid bezi iki lobdan oluşur sağ ve sol lob olmak üzere. Bunlar da T3 ve T4 dediğimiz 2 tane hormon salgılar. Bu hormonların az veya çok salgılanmasına bağlı olarak kandaki düzeylerine bakılarak hipotiroid yada hipertiroid dediğimiz hastalıklar oluşur. Kanda T3 ve T4 hormonlarının az görülmesi hipotiroidi denilen hastalığı meydana getirir. Bu durumda da hiprofiz bezinden T3 ve T4 hormonlarını düzenleyen TSH hormonunun salgısı artar ve TSH yükselmeye başlar. TSH yüksekliği hipotiroidinin en önemli göstergesidir” dedi.

Hastalığın sebepleri

Tiroid hastalığına iyot eksikliğinin sebep olduğunu söyleyen Dr. Halil Kalli, “Tiroid hormonları sindirim, kalp fonksiyonları, vücut metabolizması, kemik metabolizması, adet döngüsü gibi birçok organın, birçok fonksiyonun temelini düzenleyen hormondur. Başlıca sebebi de iyot eksikliğine bağlıdır. 1987 yılından sonra tuzlara Sağlık Bakanlığı tarafından iyot katılmasından sonra ülkemizde tiroid hastalıklarının sayısı gittikçe azalmıştır. Ama hala birçok bölgede tiroid hastalıkları çok yaygın hastalık olarak göze çarpmaktadır” ifadelerini kullandı.

Hastalık kimlerde görülür

Dr. Kalli, hastalığın kimlerde görüldüğü ile ilgili ise “Özellikle aşırı kilolu olanlar, kabızlık gibi sorunları olan kimselerde, vücut metabolizmasını yavaşlatan durumlarda tiroid hormonunun az çalışmasından şüphe edebiliriz. Tiroidin başlıca sebebi iyot eksikliğidir. Bunu söylemiştik ama gebelik, radyasyona maruz kalma gibi birçok sebep de tiroid hormonlarının az çalışmasına sebep oluyor. Tiroid hormonları az çalıştığı zaman dışarıdan T3 ve T4 hormonu takviye ederek hastalığı önleme yoluna gidiyoruz” şeklinde konuştu.

Hipertiroid nasıl ortaya çıkar

Tiroid bezlerinin az çalışması kadar fazla çalışmasının da hipertiroid hastalığına neden olacağını aktaran Dr. Kalli, “Tam tersi olarak T3 ve T4 hormonlarının fazla çalışması da hipertiroidi olarak adlandırdığımız bir hastalığa yol açar. Bu durumda da tiroid bezleri fazla çalıştığı için kalp ritminde artma, kilo kaybı, ağız kuruluğu, saç dökülmesi, saçlarda kırılganlık gibi birçok belirtilere sebep olabiliyor. Onun da sebebini yüzde yetmişi graves dediğimiz bir hastalıktır. Graves hastalığı veyahut tiroid bezinin aşırı çalışması durumu tiroid bezinin yani tiroid hormonlarının salınımını önleyecek ilaç kullanımıyla önlenebilir” diye konuştu.