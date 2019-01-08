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Aşırı yağışlar karayolunda heyelana neden oluyor

-Nurdağı’nda devam eden sağanak yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle Nurdağı-Osmaniye D-400 karayolu zaman zaman ulaşıma kapanıyor.

-Nurdağı'nda devam eden sağanak yağışların yol açtığı heyelan nedeniyle Nurdağı-Osmaniye D-400 karayolu zaman zaman ulaşıma kapanıyor.


Gaziantep-Osmaniye karayolunun Nurdağı ilçesi Rüzgarlı virajı mevkisinde aşırı yağışlar nedeniyle zaman zaman toprak kaymaları meydana geliyor. Yola düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle zaman zaman yol ulaşıma kapanırken, zaman zaman da tek şeritten ve kontrollü olarak sağlanıyor.


Heyelanın ardından bölgeye sevk edilen ekipler ise yoldaki taş ve toprak yığınlarını temizleyerek, yolu ulaşıma açıyor.

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