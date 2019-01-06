Aşırı yağışlar nedeniyle 'beyaz altın' tarlada kaldı

Gaziantep'in Araban ilçesinde, sonbahar ve kış aylarında gerçekleşen aşırı sağanak yağışlar, Araban Ovası'nda 'beyaz altın' diye tabir edilen pamuğun tarlada kalmasına neden oldu. Yağışlar nedeniyle pamuk hasadını yapamadıklarını vurgulayan çiftçiler, mağdur olduklarını dile getirdi.

Araban ilçesinde 3-4 yıldır yaşanan kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçiler, bu yıl ise aşırı yağışlar nedeniyle mağdur oldu. İlçede sonbahar ve kış aylarında gerçekleşen aşırı sağanak yağışlar sonrası Araban Ovası'nda oluşan yoğun balçık ve çamur nedeniyle pamuk hasadının yapılamamasına neden oluyor.

Araban ilçesindeki çiftçilerin temel gelir kaynaklarının biri olan ve ilçede beyaz altın olarak adlandırılan pamuk hasadında çamur nedeniyle yaşanan sıkıntılar 4 bin dönümlük ürünün tarlada kalmasına neden oldu. Araban Ziraat Odası Başkanı Mehmet Doğan, hasat yapılamayan tarlalarda incelemelerde bulunurken çiftçilerinde zor günler geçirdiğini vurguladı. Doğan, "Geçtiğimiz 4-5 yıl boyunca üst üste bölgede yaşanan kuraklık nedeniyle mağdur olan çiftçilerimiz, bu yıl da sonbahar ve kış aylarında yaklaşık iki ayı aşkın süreden beridir etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle sıkıntı yaşıyor. İlçede gerçekleşen aşırı sağanak yağışlardan dolayı Araban Ovası'ndaki yaklaşık 6 bin dönüm civarında gerçekleşen pamuk ekili alanda ancak 2 bin dönüm civarında pamuğun hasadı yapılabildi. Yaklaşık 4 bin dönüm civarında pamuk ekili alanda da yağışlar yüzünden hasat yapılamadı. Hasat yapılamadığı için dalında kalan binlerce tonluk pamuk üreticilerin mağduriyetine neden oldu. Sonbahar ve kış aylarında gerçekleşen sağanak yağışların aralıksız devam etmesinden dolayı pamuk ekili alanlarda oluşan çamur nedeniyle işçi ve pamuk toplama makinelerinin hasat yapmak için tarlaya giremiyor. Araban Ovası'nda hasadı yapılamayan pamuk nedeniyle mağdur olan üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için Ziraat Odası olarak Tarım ve Orman Bakanlığımızdan destek bekliyoruz" dedi.

Aşırı yağışlar nedeniyle pamuk hasadını yapamadıkları için mağdur olduklarını belirten Arabanlı pamuk üreticileri de, Tarım ve Orman Bakanlığının kendilerine devletin şefkatli elini uzatıp, yardım yaparak mağduriyetlerini gidermesini beklediklerini söyledi.