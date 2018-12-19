Aşırı yağışlar yolları göle çevirdi

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle yollar göle döndü. Yağmura dışarıda yakalanan ve mahsur kalan vatandaşlar ise zabıta araçlarına bindirilerek, gidecekleri bölgeye götürüldü.

İslahiye ilçesinde günlerdir etkili olan ve akşam saatlerinde etkisini arttıran yağmur nedeniyle yollar gölete döndü. Yağmur ve toprak kaymaları nedeniyle ilçenin farklı noktalarında iş makineleri çalışma yürüttü. Yağışa rağmen trafiğin akışını sağlayan ekipler, su nedeniyle bulundukları bölgelerde mahsur kalan vatandaşlara yardımına koştu. Zabıta ekipleri, yoldan aldıkları vatandaşları zabıta araçları ile istedikleri bölgeye götürdü. Ekipler kayan topraklar ve devam eden yağmur nedeniyle zor anlar yaşadı.